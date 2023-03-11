اليوم السابع
Ads
السبت، 11 مارس 2023 12:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص بصحراوى البحيرة

السبت، 11 مارس 2023 11:36 ص
إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص بصحراوى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 10 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر تصادم  سيارتى ميكروباص بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة  10 أشخاص  بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم  فى حادث تصادم سيارتي  ميكروباص بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى   بمركز وادى النطرون

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن مركز وادى النطرون قد شهد مصرع  شخصان وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى   بصحراوى البحيرة .

وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

 

 


حادث تصادم

محافظة البحيرة

حوادث البحيرة

وادى النطرون

صحراوى البحيرة

تصادم ميكروباص



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة