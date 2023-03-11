إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 10 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر تصادم سيارتى ميكروباص بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي ميكروباص بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بمركز وادى النطرون

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن مركز وادى النطرون قد شهد مصرع شخصان وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة .

وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.