إصابة 10 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون وحوش عيسى فى البحيرة

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بدائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وفى حوش عيسى، أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وسيارة خلاط اسمنتى بطريق حوش عيسى - دمنهور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بحوش عيسى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.