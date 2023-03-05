إصابة 10 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون وحوش عيسى فى البحيرة

أصيب 10 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون وحوش عيسى بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادثتين من شرطة النجدة.
وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بدائرة مركز وادى النطرون.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.
وفى حوش عيسى، أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وسيارة خلاط اسمنتى بطريق حوش عيسى - دمنهور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بحوش عيسى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.
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