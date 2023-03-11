إصابة عامل بطلق نارى فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بطما شمالى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب عامل أجرى بطلق نارى بالساق اليسرى، وتم نقله للمستشفى المركزى بطما شمالى محافظة سوهاج، وذلك على إثر وقوع مشاجرة بناحية قرية الواقات دائرة مركز شرطة طما شمالى محافظة سوهاج، تم ضبط المتهم مرتكب الواقعة، وتم ضبط السلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما ناحية قرية الواقات دائرة المركز بين طرفين ووجود مصاب بطلق نارى في المشاجرة، وذلك بسبب خلافات مالية بنهما.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء نائب المدير لقطاع الشمال والعميد رئيس مباحث المديرية ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بوجود مشاجرة ومصاب بناحية الواقات دائرة مركز طما وبالفحص تبين أن طرفيها كل من أحمد ع م ا 25 سنة عامل أجري مصاباً " بطلق ناري بالساق اليسري "، وتم نقله لمستشفي طما المركزي.

وبين وطرف ثان " يونس م ا م 45 سنة عامل أجري الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات مالية بينهما تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.