اليوم السابع
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إصابة شخصين نتيجة سقوط سيارة فى ترعة الإسماعيلية

السبت، 11 مارس 2023 09:44 ص
إصابة شخصين نتيجة سقوط سيارة فى ترعة الإسماعيلية جانب من الحادث
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب شخصان بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح، نتيجة سقوط السيارة التى يستقلانها فى ترعة الإسماعيلية بالقرب من كوبرى أبو دهشان دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافهما ورعايتهما طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بسقوط سيارة بترعة الإسماعيلية بالقرب من كوبرى مشاة أبو دهشان دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ .

ونجحت قوات الإنقاذ النهرى من إنقاذ شخصين مستقلى السيارة، وتم نقلهما إلي مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافهما ورعايتهما طبيا.

كما نجحت الأجهزة الأمنية والتنفيذية من انتشال السيارة من ترعة الإسماعيلية دون خسائر بشرية.

 

الحادث
الحادث

 

السيارة
السيارة

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 


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