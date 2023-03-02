حريق بمخزن مواد غذائية بعين غصين في الإسماعيلية والحماية المدنية تحاول السيطرة

الإسماعيلية- صبرى غانم

تحاول قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، السيطرة على حريق شب بمخزن مواد غذائية بقرية عين غصين بالإسماعيلية، وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن مواد غذائية بقرية عين غصين بدائرة مركز الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق، كما تم الدفع ب10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ.

وجارى السيطرة على الحريق بمعرفة الاجهزة الامنية وقوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع.