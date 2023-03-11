أخبار مصر.. الحكومة تنفى استيراد لحوم مصابة بجنون الأبقار وطرحها بالأسواق

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"على بخاخ للأنف كعلاج سريع لآلام الصداع النصفي لدى البالغين، وقالت شركة الأدوية المنتجة للعقار في بيان صحفي، إن رذاذ الأنف zavegepant وهو الاسم العلمى للعقار، قد يخفف الألم وأعراض الصداع النصفي المزعجة الأخرى بعد 15 دقيقة من الاستخدام، موضحة، إنه من المتوقع أن يتوفر العقار في الصيدليات في يوليو 2023.