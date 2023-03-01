13 مليار دولار صادرات مصر لأكبر 5 دول حتى نوفمبر 2022

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قائمة الدول الخمس الكبار الأكثر استقبالا للصادرات المصرية في الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي 2022، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر إلى تلك الدول الخمس نحو 13 مليار و837 مليون دولار، مقابل 10 مليارات و206 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت 3 مليارات و631 مليون دولار.

وتصدرت 5 دول قائمة الأكثر استقبالا للصادرات وهي على الترتيب تركيا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وأخيرا اسبانيا.

وبلغت الصادرات المصرية إلى تركيا نحو 3 مليارات و486 مليون دولار في 11 شهرا حتى نوفمبر عام 2022، مقابل ملياري و591 مليون دولار في نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت نحو 895 مليون و511 ألف دولار، كما بلغت الصادرات المصرية إلى إيطاليا نحو 3 مليار و63 مليون دولار في 11 شهرا حتى نوفمبر عام 2022، مقابل ملياري و281 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2021، بزيادة بلغت نحو 781 مليون و806 ألف دولار.

وفى المركز الثالث جاءت الإمارات وبلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو مليار و795 مليون دولار في 11 شهرا حتى نوفمبر عام 2022، مقابل مليار و568 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2021، بزيادة بلغت 226 مليون و536 ألف دولار، إلى جانب المملكة العربية السعودية واستقبلت صادرات مصرية بقيمة ملياري و192 مليون دولار في 11 شهرا حتى نوفمبر عام 2022، مقابل ملياري و40 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت نحو 152 مليون و202 ألف دولار.

وفى المركز الخامس جاءت اسبانيا وبلغت الصادرات المصرية إليها نحو 3 مليارات و299 مليون دولار خلال الـ11 شهرا حتى نوفمبر عام 2022، مقابل مليار و724 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت نحو مليار و575 مليون دولار.