786 مليون جنيه صافى مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات المصريين نسبة 82% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 9.4%، والعرب على 8.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 786.5 مليون جنيه، وسجل العرب صافى بيع بقيمة 183.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.6%، وسجل العرب 8.2%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 3.443 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.433 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 16454.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3060.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4493.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 19401.85 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.55% ليغلق عند مستوى 3615.57 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 17 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.059 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 654.9 مليار جنيه إلى 639.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.3%، فيما صعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 204.8 مليار جنيه إلى 204.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.01%.