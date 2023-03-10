وزير الخارجية الأمريكى يبدأ جولة أفريقية من 14 إلى 17 مارس لبحث المساعدات الإنسانية

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يتوجه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إلى إثيوبيا والنيجر، في الفترة من 14 إلى 17 مارس الجارى؛ لبحث المساعدات الإنسانية وسبل تعزيز الشراكة.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم /الجمعة/، أن بلينكن سيزور أديس أبابا، حيث سيناقش تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية لتعزيز السلام والعدالة الانتقالية في شمال إثيوبيا.. كما سيلتقى بالشركاء المهتمين بالعمل الإنسانى والجهات الفاعلة في المجتمع المدني؛ لمناقشة تقديم المساعدة الإنسانية والأمن الغذائي وحقوق الإنسان.

وسيلتقي الوزير أيضًا مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد؛ لمناقشة الأولويات العالمية والإقليمية المشتركة ومتابعة الالتزامات الصادرة عن قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا، فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمناخ والانتقال العادل للطاقة، والشتات الإفريقى، والصحة العالمية.

وسيؤكد الوزير دعم الولايات المتحدة للتمثيل الإفريقي الدائم في الهيئات متعددة الأطراف.

وفي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى النيجر، في 16 مارس، سيلتقي بلينكن

بالرئيس محمد بازوم ووزير الخارجية حسومي مسعودو في نيامي، وسيناقش سبل تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والنيجر في مجالات الدبلوماسية والديمقراطية والتنمية والدفاع.

كما سيقوم الوزير بالاجتماع مع الشباب من مناطق النزاع في النيجر الذين أكملوا برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والمصالحة، للتعرف على مساهماتهم في السلام في النيجر.

وسيعمل الوزير أيضًا على تعزيز التعاون في قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا، فيما يتعلق بالسلام والأمن والحوكمة العالمية والإقليمية وأزمة المناخ.