افتتاح 7 مساجد جديدة فى البحيرة بتكلفة 14 مليونا و460 ألف جنيه

أكد الدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

مشيرا إلى الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم اليوم افتتاح 7 مساجد جديدة بمراكز ( كفر الدوار - النوبارية - إيتاي البارود - حوش عيسى - شبراخيت) بتكلفة 14 مليونا و460 ألف جنيه وتلك المساجد هى:

- مسجد النصر المصري - العكريشه - كفر الدوار على مساحة 190 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و400 ألف جنيه.

- مسجد البورسعيدية - كوم اشو - كفر الدوار على مساحة 257 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و300 ألف جنيه.

- مسجد قرية التراس - كوم اشو - كفر الدوار على مساحة 320 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و900 ألف جنيه.

- مسجد عبد الحليم محمود - النوبارية على مساحة 495 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الإبراهيمية الكبير - ايتاي البارود على مساحة 1160 م2 وبتكلفة إجمالية 6 ملايين و960 ألف جنيه.

- مسجد الرحمن - قرية الشعراوي- حوش عيسى على مساحة 535 م2 وبتكلفة إجمالية 300 ألف جنيه .

- مسجد العمرى - كنيسة أورين - شبراخيت على مساحة 360 م2 وبتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه .