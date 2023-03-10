وزيرة الطاقة الأمريكية: أولويتنا الإسراع فى إصدار التصاريح لمشروعات الطاقة

كتبت مروة الغول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة حوارية، وذلك فى إطار مشاركته فى مؤتمر سيراويك الدولى للطاقة المنعقد بمدينة هيوستن الأمريكية.

وخلال المؤتمر، ألقت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، كلمة كمتحدث رئيسى، سلطت خلالها الضوء على مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين كأحد الحلول المستدامة لتأمين مصادر الطاقة، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس.

وأكدت أن الإسراع بإصدار التصاريح لمشروعات الطاقة لا يزال يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض، كما أعربت جرانهولم عن دعم الرئيس جو بايدن لمشروع قانون تم تقديمه فى أواخر ديسمبر من العام الماضى، بشأن الإسراع بالموافقات لكل من مشروعات الطاقة النظيفة والبترول والغاز الطبيعي، وعلى الرغم من أنه تم رفض مشروع القانون، لكن يظل هناك تفاؤل بشأن القانون وقدرته على تفعيل مشروعات الطاقة النظيفة.