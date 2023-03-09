طارق الملا يبحث مع الرئيس التنفيذى لشيفرون العالمية دعم جهود تنمية الثروات

كتبت -مروة الغول

على هامش مشاركته في مؤتمر سيراويك الدولى للطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية، التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع مايك ويرث رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون العالمية، حيث تم بحث سبل دعم وزيادة التعاون المشترك بين الجانبين، كما تم استعراض أنشطة شركة شيفرون في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج وخططها البحثية لزيادة الإنتاج بمناطق الامتياز التابعة للشركة، وكذلك سبل دعم جهود تنمية الثروات البترولية وأنشطة تسويق وزيادة صادرات الزيوت ، كما تم خلال اللقاء بحث سبل الإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة ونقل الغاز من حقول شرق المتوسط لإعادة تصديره إلى أوروبا عبر تسهيلات الإسالة المصرية.

ويستعرض مع رئيس شركة آباتشى الأمريكية مشروعاتها الاستثمارية في منطقة الصحراء الغربية

بحث المهندس طارق الملا مع جون كريستمان رئيس شركة اباتشي الأمريكية ، الخطط والمشروعات التي تنفذها الشركة للبحث والاستكشاف والانتاج للزيت الخام والغاز الطبيعى في صحراء مصر الغربية ، وكذلك سبل تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات في ضوء الشراكة المتميزة بين قطاع البترول وشركة أباتشي كأكبر منتج للزيت الخام في مصر.

شركة EOG Resources الأمريكية تتطلع للاستثمار لأول مرة في مصر في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز

كما التقى المهندس طارق الملا مسئولي شركة EOG Resources ، إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في مجال البحث والانتاج وخاصة طرق الانتاج غير التقليدية، وضم اللقاء السيد جي باتوودز رئيس الأعمال الدولية بالشركة ، وجو كورينك نائب الرئيس لتنمية الأعمال .

وأعرب مسئولو الشركة الأمريكية عن رغبتها في بدء استثمارات لها في مصر لأول مرة للبحث والإنتاج للبترول والغاز ، فى ضوء خطط الشركة في استغلال الفرص الواعدة لزيادة الإنتاج .

ومن جانبه رحب الوزير بالاهتمام الذي أبدته الشركة بالاستثمار في قطاع البترول والغاز في مصر، ودعا الملا لعقد اجتماع موسع قريباً لمناقشة الجوانب الفنية وتقييم الفرص والخيارات المتاحة أمام الشركة للاستثمار فى مصر.

فالكو إنرجي الأمريكية تسعى لزيادة استثماراتها في قطاع البترول المصرى

كما اجتمع المهندس طارق الملا مع جورج ماكسويل الرئيس التنفيذي لشركة ڤالكو إنرجي الأمريكية التى بدأت الاستثمار فى أنشطة البحث والاستكشاف للبترول والغاز فى مصر بعدد من مناطق الامتياز بمنطقتى الصحراء الشرقية والصحراء الغربية بعد اندماج شركة ترانس جلوب الكندية مع الشركة الأمريكية ، وتناول اللقاء موقف أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق امتياز الشركة ، كما أعربت شركة ڤالكو انرجى التى تمتلك محفظة استثمارية متنوعة فى كندا ومصر وغينيا الاستوائية والجابون عن اهتمامها بزيادة استثماراتها فى مصر خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه رحب الوزير بتعزيز أوجه التعاون مع الشركة خلال الفترة القادمة من أجل زيادة استثماراتها ودفع خطط عملها فى مناطق امتيازها .

ويبحث مع رئيس شركة شلمبرجير العالمية توفير التكنولوجيات المتطورة والحلول الرقمية لدعم الأنشطة البترولية في مصر

كما التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع أوليفييه لوبوش رئيس شركة شلمبرجير العالمية، حيث تناول اللقاء استعراض أنشطة الشركة الحالية في مصر وموقف تنفيذ برامج وعمليات البحث والاستكشاف والإنتاج ومشروعات المسح السيزمي وخططها المستقبلية خلال الفترة القادمة.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الشركة وقطاع البترول وخاصة في توفير أحدث التكنولوجيات المتطورة والحلول الرقمية لدعم الصناعة البترولية في مصر، ودعم جهود التحول الرقمي للقطاع ولاسيما في ضوء مساهمة الشركة الفعالة في إطلاق مشروع بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

توتال انرجيز الفرنسية تتوسع في محفظتها الاستثمارية في الأنشطة البترولية بمصر

عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات مع باتريك بوانييه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال انرجيز الفرنسية ، حيث تم خلال اللقاء مناقشة مجالات عمل الشركة والأنشطة التي تضمها المحفظة الاستثمارية المتنوعة للشركة فى قطاع البترول والغاز فى مصر وفى مقدمتها تسويق الوقود وإنتاج وتسويق الزيوت المعدنية عالية الجودة بالإضافة إلى مشاركتها فى أنشطة البحث والاستكشاف للغاز الطبيعى .

وأشار الملا إلى أن السوق المصرى سوق واعد جاذب للاستثمارات ، بالإضافة إلى أن مصر تُعد بوابة لدخول المنتجات البترولية للسوق الأفريقى مما يمثل فرصة واعدة لزيادة الاستثمارات .