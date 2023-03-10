اليوم السابع
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مياه القليوبية تطلق فعاليات الأسبوع المائي تحت شعار "كل نقطة بتفرق"

الجمعة، 10 مارس 2023 08:11 م
مياه القليوبية تطلق فعاليات الأسبوع المائي تحت شعار "كل نقطة بتفرق" مياه القليوبية تطلق فعاليات الأسبوع المائي
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انطلاق فاعليات الأسبوع المائى تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فى الفترة من 10 حتى 16 مارس الجارى.

وأوضح الشركة، فى بيان لها، أن الفاعليات تتم بالتنسيق مع الجهات المشاركة (محافظة القليوبية- مديرية الأوقاف - الكنيسة الأرثوذكسية - مديرية الصحة - البيئة- المنطقة الازهرية- مديرية التربية والتعليم - مديرية الشباب والرياضة - الهيئة العامة لقصور الثقافة - المجلس القوى للمرأة - مكتبة مصر العامة - مديرية التضامن الاجتماعى - نقابة المهندسين - كلية الطب ببنها).

 

وتشمل الفعاليات عدداً من الأنشطة التوعوية لطلبة المدارس والمعاهد الازهرية ودروس وعظات بالمساجد والكنائس وندوات بمركز الشباب وقصور الثقافة، وتنفيذ ورش السباكة الخفيفة للسيدات بالمصالح الحكومية والمدارس، فضلا عن عدداً من الأنشطة الترفيهية خلال الفعاليات.

 

 

 
مياه القليوبية تطلق فعاليات الأسبوع المائي (1)
مياه القليوبية تطلق فعاليات الأسبوع المائي (1)

مياه القليوبية تطلق فعاليات الأسبوع المائي (2)
مياه القليوبية تطلق فعاليات الأسبوع المائي (2)

مياه القليوبية تطلق فعاليات الأسبوع المائي (3)
مياه القليوبية تطلق فعاليات الأسبوع المائي (3)

مياه القليوبية تطلق فعاليات الأسبوع المائي (4)
مياه القليوبية تطلق فعاليات الأسبوع المائي (4)

مياه القليوبية تطلق فعاليات الأسبوع المائي (5)
مياه القليوبية تطلق فعاليات الأسبوع المائي (5)

مياه القليوبية تطلق فعاليات الأسبوع المائي (6)
مياه القليوبية تطلق فعاليات الأسبوع المائي (6)

 


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