اليوم السابع
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بدء فعاليات الحملة القومية للتوعية بترشيد المياه فى الجيزة

الجمعة، 10 مارس 2023 06:25 م
بدء فعاليات الحملة القومية للتوعية بترشيد المياه فى الجيزة الحملة القومية للتوعية بترشيد المياه فى الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أعلن المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بدء فعاليات اليوم الأول للأسبوع المائي للحملة القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه بقرية الحسانيين بمركز منشأة القناطر.
 
وأشار بدوي إلى أن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، نفذ العديد من أنشطة التوعية المائية خلال اليوم الأول للحملة، بالتعاون مع أوقاف الجيزة، تم خلالها إلقاء الضوء على أهمية ترشيد استهلاك المياه أثناء خطبة الجمعة، وتوزيع مطبوعات التوعية المائية على المصلين وأهل القرية، والتعريف بالحملة، وعمل استقصاء رأي ميدانى مع أهل القرية حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وإلقاء دروس دينية عن أهمية ترشيد استهلاك المياه.
 
هذا وتستمر الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه خلال الفترة من 10 وحتى 16 مارس 2023 بقرية الحسانيين بمركز منشأة القناطر، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للمياه مارس 2023.
 
 
الحملة القومية للتوعية بترشيد المياه فى الجيزة
الحملة القومية للتوعية بترشيد المياه فى الجيزة

اليوم العالمى للمياه
اليوم العالمى للمياه

بدء فعاليات الحملة القومية للتوعية بترشيد المياه فى الجيزة
بدء فعاليات الحملة القومية للتوعية بترشيد المياه فى الجيزة

فعاليات الحملة القومية للتوعية بترشيد المياه فى الجيزة
فعاليات الحملة القومية للتوعية بترشيد المياه فى الجيزة

 


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الحملة القومية للتوعية بترشيد المياه



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