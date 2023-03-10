مسؤول بوزارة السياحة: إتاحة 52 خدمة رقمية لتراخيص المنشآت السياحية

كتب محمد أسعد

قال الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على سياحة اليخوت، إنه تم إتاحة أكثر من 52 خدمة رقمية خاصة بتراخيص المنشآت الفندقية ، ضمن مشروع ميكنة خدمات الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

أشار إلى أن ميكنة الخدمات داخل الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية تستهدف تيسير تلقي الخدمات السياحية للمنشآت الفندقية والسياحية عبر الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار، بحيث لا يقوم أي طالب خدمة بالتوجه إلى مقار الإدارة بل التقدم بطلبه عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة للحصول على التراخيص المطلوبة أو تجديد التراخيص القائمة ويقوم بسداد كافة الرسوم المستحقة من خلال هذا الموقع.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل موسعة، نظمتها وزارة السياحة والآثار، حضرها الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، وممثلي 60 منشأة فندقية بمدينة الغردقة، وذلك لمتابعة مشروعات التحول الرقمي التي تم تنفيذها بهذه المنشآت.

كما حضر هذه الورشة عدد من ممثلي الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى ممثلي شركات تقديم خدمات الإنترنت المرخص لهم.

قال "شريف"، إنه تنظيم هذه الورشة جاء في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة عدد من مشروعات التحول الرقمي وعلى رأسها رفع كفاءة سرعات خدمات الإنترنت بالمنشآت الفندقية بعد أن انتهى فريق العمل المشكل من الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أعمال المسح الميداني لعدد 73 منشأة فندقية فئات الخمس والأربع نجوم بمدينة الغردقة، وذلك خلال أعمال المرحلة الثانية لرفع كفاءة سرعات خدمات الإنترنت.

جدير بالذكر أن مشروع رفع كفاءة سرعات خدمات الإنترنت قد بدأ تنفيذه منذ حوالي عام ويُنفذ على ثلاث مراحل حيث شملت المرحلة الأولى المنشآت الفندقية بالقاهرة الكبرى ومدينة شرم الشيخ، وتشمل المرحلة الثانية محافظات الأقصر، وأسوان، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بينما تضم المرحلة الثالثة باقي المنشآت الفندقية بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.