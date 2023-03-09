تعرف على الموقع الإلكترونى الترويجى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.. فيديو

كتب محمد أسعد

أطلقت وزارة السياحة والآثار الموقع الإلكتروني الترويجي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي باللغة الإنجليزية.

ويحتوي هذا الموقع على كل ما يهم السائح من معلومات عن مصر وعن السفر للمقاصد السياحية المصرية المختلفة بها وما تتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متميزة ومتنوعة، كما يستعرض التجارب السياحية المختلفة التي يمكن أن يعيشها ويستمتع بها السائح أثناء زيارته لمصر.

كما يُبرز الصورة الذهنية الجديدة للمقصد السياحي المصري، وذلك في ضوء الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر التي أعدها تحالف كندي-إنجليزي عام 2021 لإظهار المقصد السياحي المصري بصورة عصرية شابة ومليئة بالنشاط والحيوية.

ويقوم هذا الموقع الترويجي أيضاً بتوفير كل ما يحتاج إليه السائح قبل وأثناء السفر من معلومات عن كيفية الحصول على تأشيرة الدخول للدولة، والأماكن السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة ومواعيد عملها، وحالة الطقس حتى يتمكن من الاستعداد الجيد لرحلته.

كما يتضمن الموقع الصور والفيديوهات الدعائية التي تنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن المقصد السياحي المصري ومقوماته السياحية والأثرية المختلفة وأنماطه ومنتجاته المتنوعة والتجربة السياحية الفريدة التي يتميز بها ويقدمها لكافة الزائرين والسائحين.

هذا بالإضافة إلى عرض الأنشطة والفعاليات الترويجية والسياحية المختلفة التي تقوم الوزارة بتنظيمها أو رعايتها، إلى جانب المعارض السياحية والأثرية التي تشارك فيها الوزارة.

وقد تم تنفيذ هذا الموقع بما يتماشى مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر بما يُبرز التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري.

ويمكن تصفح الموقع من خلال الرابط الإلكتروني التالي: ضغط هنا

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد أطلقت في شهر أغسطس الماضي، الموقع الإلكتروني الرسمي الخدمي لها والذي يعد أول موقع إلكتروني يتم إطلاقه للوزارة بعد دمج حقيبتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، وكذلك أول موقع إلكتروني رسمي خدمي لوزارة السياحة يتم إطلاقه منذ عدة سنوات.

ويقدم هذا الموقع خدمات تعريفية ومعلوماتية تشمل كافة التفاصيل المرتبطة بنطاق عمل ومهام واختصاصات الوزارة والهيئات التابعة لها، وكل ما يتعلق بالسياحة والآثار ومقومات البنية التحتية السياحية في مصر، حيث سيكون موجهاً للرأي العام بصفة عامة وللقطاع السياحي بكافة منشآته والعاملين به بصفة خاصة من شركات ومنشآت سياحية وفندقية وأنشطة سياحية وغيرها، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة لزائري المواقع الأثرية والمتاحف ومعلومات أساسية عن كل منهم.