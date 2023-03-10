ما اختبار كثافة العظام؟.. ولماذا نحتاجه؟

كتب حسام الشقويرى

يستخدم اختبار كثافة العظام لقياس محتوى المعادن في العظام وكثافتها ويمكن أن يتم ذلك باستخدام الأشعة السينية ، أو قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة ويعتبر فحص DEXA "المعيار الذهبي" أو الاختبار الأكثر دقة، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

يخبر هذا القياس مقدم الرعاية الصحية ما إذا كان هناك نقص في كتلة العظام. هذه حالة تكون فيها العظام أكثر هشاشة وعرضة للكسر أو الكسر بسهولة، ويستخدم اختبار كثافة العظام بشكل أساسي لتشخيص هشاشة العظام كما أنها تستخدم لتحديد مخاطر الكسر في المستقبل ويقيس إجراء الاختبار عادةً كثافة عظام عظام العمود الفقري ، وأسفل الذراع ، والورك وقد يستخدم الاختبار المحمول نصف القطر (من عظمتي الذراع السفلي) أو الرسغ أو الأصابع أو الكعب للاختبار ، ولكنه ليس دقيقًا مثل الطرق غير المحمولة لأنه يتم اختبار موقع عظم واحد فقط.

وقد تظهر الأشعة السينية القياسية ضعف العظام. ولكن في المرحلة التي يمكن فيها رؤية ضعف العظام في الأشعة السينية القياسية ، قد يكون العلاج متقدمًا جدًا. ويمكن أن يكشف اختبار قياس كثافة العظام عن انخفاض كثافة العظام وقوتها في مرحلة مبكرة جدًا عندما يكون العلاج مفيدًا.

نتائج اختبار كثافة العظام

يحدد اختبار كثافة العظام كثافة المعادن في العظام وتتم مقارنة نتيجة كثافة المعادن بالعظام الخاصة بك بنتائج كثافة المعادن بالعظام من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 عامًا من نفس الجنس والعرق.

لماذا قد أحتاج إلى اختبار كثافة العظام؟

يتم إجراء اختبار كثافة العظام بشكل أساسي للبحث عن هشاشة العظام (ضعف العظام) و (انخفاض كتلة العظام) بحيث يمكن علاج هذه المشاكل في أسرع وقت ممكن. ويساعد العلاج المبكر على منع كسور العظام. غالبًا ما تكون مضاعفات كسور العظام المرتبطة بهشاشة العظام شديدة ، خاصة عند كبار السن. كلما أمكن تشخيص مرض هشاشة العظام مبكرًا ، يمكن البدء في العلاج بشكل أسرع لتحسين الحالة