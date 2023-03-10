كلها صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء.. تفاصيل مشروعات النقل

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل عدد من المشروعات للتوسع فى تعدد وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وذلك استكمالاً لمجهودات الحكومة المصرية في التوسع في مشروعات التنمية المستدامة، وفى النقاط التالية نوضع مشاريع النقل القائمة والجارى تنفيذها وكذلك مشاريع التطوير الجارى تنفيذها.

1- تطوير منظومة البنية الأساسية للسكك الحديدية (السكة – الإشارات – المزلقانات – المحطات – الورش ) والوحدات المتحركة ( عربات – جرارات ) وتطوير العنصر البشري الذي يعد أهم عناصر المنظومة.

2- إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2250 كم، جارى تنفيذ عدد 3 خطوط منها وهى ( السخنة /القاهرة/ الإسكندرية / العلمين الجديدة / مطروح - 6 أكتوبر / الأقصر / أسوان / أبوسمبل - قنا / الغردقة / سفاجا ) بإجمالي أطوال 2000 كم يتم تنفيذها بمعرفة الشركات الوطنية المصرية بالتعاون مع شركة سيمنس الالمانية بالإضافة إلى خط بورسعيد / أبوقير بطول 250 كم والمخطط تنفيذه بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

3- مشروع القطار الكهربائي الخفيفLRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ) بطول 105كم وعدد 19 محطة و الذي تم افتتاح المرحلتين الأولي والثانية بطول حوالي 70 كم بعدد 12 محطة في يوليو 2022، ويجري حالياً تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كم بعدد7 محطات .

4- جاري تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية ) بطول 56,5 كم، وعدد 22محطة ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر ) بطول43,7 كيلو متر وعدد13محطة.

5- تطوير الخطين الاول والثاني لمترو القاهرة واستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق ( عدلي منصور– إمبابة / جامعة القاهرة ) بطول 41,2 كيلومتر وعدد34 محطة وكذلك مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – القاهرة الجديدة ) بطول 46,5 كيلومتر ويجري حاليا ًتنفيذ المرحلة الأولي منه ( 6 أكتوبر – الفسطاط ) بطول 19 كيلو متر بعدد17 محطة .

6- مشروع انشاء الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص – المعادي الجديدة ) بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية بطول 35 كم وعدد 27محطة .

7- مشروع تطوير مترو الإسكندرية ( أبو قير – محطة مصر ) بطول 21,7 كيلومتر.

8- مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومتر.

9- مشروع الأتوبيس الكهربائي الترددي BRT علي الطريق الدائري بطول 110 كيلومتر لمنع توقف الميكروباص أعلي الطريق الدائري وتشجيع المواطنين علي تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة

10- إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي .

11- تشغيل الأتوبيسات الكهربية صديقة البيئة كنموذج سيتم التوسع في تطبيقه علي مستوي الجمهورية .