كتف في كتف توزع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهد استاد بنى سويف الرياضى اليوم تعبئة عدد من كراتين المواد والسلع الغذائية ضمن مبادرة كتف فى كتف تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تستهدف الأسر الأكثر احتياجا على مستوى محافظات الجمهورية.



وبدأ نحو أكثر من 80 شابا وفتاة فى تعبئة الكراتين الخاصة بالسلع الغذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية داخل محافظة بنى سويف، ضمن مبادرة كتف فى كتف التى تستهدف توزيع أكثر من 10 آلاف كرتونة مواد غذائية.



وانطلقت مبادرة "كتف في كتف" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تستهدف الأسر الأكثر احتياجا على مستوى محافظات الجمهورية.





جانب من توزيع الكراتين (1)



جانب من توزيع الكراتين



جانب من توزيع الكراتين