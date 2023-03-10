فرنسا تحيى مئوية جوستاف إيفل عراب البرج الباريسى الشهير "برج إيفل"

كتب محمد جمال

تحتفل فرنسا هذا العام بالذكرى الـ100 لوفاة جوستاف إيفل، عراب البرج الباريسى الشهير "برج إيفل"، وفق ما أعلنت الجهة المشغلة للبرج وأحفاد المهندس، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز".

وبحسب الجهة المشغلة للبرج سيتم الاحتفال بذكرى مرور 100 عام على وفاة جوستاف إيفل، الذى ولد عام 1832 وتوفي عام 1923، على مدى أشهر عدة حتى أواخر 2023، كما أفادت فرانس برس.

ونقلت الوكالة الفرنسي عن جان فرنسوا مارتينز، رئيس شركة تشغيل برج إيفل التي تملك بلدية باريس 99% من رأسمالها، قوله "في نهاية القرن التاسع عشر، كان بناء برج يبلغ ارتفاعه 300 متر في قلب باريس، وهو الأطول في العالم في ذلك الوقت، يمثل تحدياً هائلاً أشبه بالخيال العلمي".

وأضاف "إحياء الذكرى المئوية لرحيله هو احتفاء بروح الغزو العلمي، والعبقرية البشرية، حتى عندما نواجه معادلات نعتقد أنها مستحيلة".

وستمتد فعاليات الذكرى بين مايو نوفمبر، وسيتمكن زوار البرج في باريس من الانغماس في عالم جوستاف إيفل بفضل تجربة انغماسية سيظهر فيها المهندس افتراضياً ليحكي قصة بنائه.

وسيقام خلال الصيف معرض فى باحة المعلم الباريسى، فيما سيكون برج إيفل فى الخريف مسرحاً لعرض يجمع بين الموسيقى الإلكترونية والفن الرقمي، وسيُطرح أيضاً طابع يحمل صورة برج إيفل اعتباراً من 27 مارس.