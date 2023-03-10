طرح لحوم ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة لأهالى مركز بلاط بالوادى الجديد.. صور

وكانت أسعار الخضروات فى منافذ الوحدة المحلية لمركز بلاط بواقع 6 جنيه لكليو الطماطم والخيار والباذنجان والجزر والبرتقال و اليوسفي، و9 جنيهات للفلفل الرومى والشطة، وغيرها من الخضروات والفواكه الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين.

وفى سياق متصل افتتح المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، أمس الخميس معرض "أهلا رمضان"، بقرية الشيخ والى التابعة للمركز، تخفيفا علي المواطنين من غلاء الأسعار ودعما للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة وذلك بحضور محمود جبالى رئيس الوحدة المحلية لقري المعصرة، وخالد ترك مدير إدارة الشباب والرياضة بالداخلة، وأحمد محمود حسنين مدير إدارة الداخلة التعليمية بالداخلة، وأيمن حنفى مسئول الاتصال السياسى بتعليم الداخلة.

وجرى تجهيز المعرض بمقر مركز شباب قرية الشيخ والى تحت إشراف عايدة محمد عوض صاحبة الفكرة والمشرفة على تجهيزات المعرض بدعم الحاج محمد منصور عمدة الشيخ والى، والحاج منصور شاذلى عمدة الجديدة والمهندس أحمد صالح رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشيخ والى، والقيادات التنفيذية والشعبية بالقرية.