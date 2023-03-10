مركز بلاط بالوادى الجديد ينفذ حملات سحب فوري لأراضى المشروعات غير الجادة في التنفيذ

وقال الدكتور ياسر محمود رئيس مركز بلاط، أنه سيتم توجيه الإنذار أولا ثم السحب مباشرةً للأراضي الغير مطابقة لصحيح التخصيص حيث أن الغرض الاساسي لتخصيص الأراضي هو التنمية الزراعية و تحقيق أعلى قدر من الإنتاجية الزراعية، مؤكداً على أنه تم التنويه على المستثمرين المخصص لهم أراضي بغرض الزراعة سرعة الإلتزام بالجدول الزمني المعتمد للتنفيذ لكل مشروع و تسديد كافة مستحقات الدولة تجنبا لعملية السحب.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن إطلاق مبادرة خاصة بجدولة المستحقات المالية الخاصة للمنتفعين المتعثرين لصالح صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة (أفراد - شركات)، وذلك إطار حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تحصيل مستحقات الدولة، والتيسير على المستثمرين، ونظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وفي إطار دفع عجلة التنمية والاستثمار على أرض المحافظة.

وأكدت محافظة الوادي الجديد في بيان لها، أن المبادرة تشمل سداد قيمة 25% من المديونية، وسداد باقي المبلغ المستحق خلال عام، وفي حالة عدم التقدم بطلب الجدولة خلال شهر فبراير؛ سوف يتم إبلاغ الضرائب العقارية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المتقاعسين عن السداد وجدولة الديون.