ضبط طرفى مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية في الشرابية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط طرفى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في الشرابية، استخداما فيها كلا منهما الأسلحة النارية ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص بالإضافة إلى إتلاف الممتلكات الخاصة والسيارات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) مصاب بطلق خرطوش إثر وقوع مشاجرة بين طرفين تصادف مروره بمحل الواقعة.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من (طرف أول: شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق) ، (طرف ثان: أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) لوجود خلافات عائلية بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثانى بإستخدام فرد خرطوش.. نتج عن ذلك إصابة المصاب والذى تصادف مروره بمحل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. بحوزة أحدهم السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.