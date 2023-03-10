سكرتير عام الأقصر يفتتح ورشة لتحويلها إلى مدينة غير نقدية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

افتتح محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر وهدى المغربي السكرتير العام المساعد، ورشة العمل التى نظمها البنك الأهلي بديوان عام المحافظة، بحضور وفد من البنك للعمل على تحويل الأقصر لمدينة غير نقدية والحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار سياسة الشمول المالي التي تنتهجها الدولة المصرية، وطبقاً للتعاون البناء بين محافظة الأقصر والبنك الأهلى المصرى لتدعيم ونشر تلك السياسة.

ووفد البنك يضم كل من سعد محيي الدين رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشرف حافظ رئيس منطقة فروع جنوب الصعيد، ومحمد عناني نائب مدير عام الشمول المالي ومنتجات التجزئة المصرفية، وطارق عبد الباري مدير عام منطقة جنوب الصعيد، وأحمد جمال الدين مدير استراتيجية الشمول المالي بالبنك الأهلي المصري، وكذا المهندسة نورا عثمان مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة.

وتهدف ورش العمل التي بدأت بندوة قصيرة عن نشر ثقافة الشمول المالي واتجاه الدولة لتحويل محافظة الأقصر لمدينة غير نقدية وصديقة للبيئة، وقام وفد البنك بعرض الخدمات المصرفية التي يقدمها لمحافظة الأقصر من خلال 3 أفرع وفرع رابع تحت الإنشاء، تقدم الخدمات المالية للمستثمرين والمواطنين والمشاركة في مبادرات الشمول المالي كمبادرة "مشروعك"، وخلال العرض أوضح وفد البنك الأهلى تفهم قيادات المحافظة التام لطبيعة المرحلة وتأسيس شراكة استراتيجية بالتنسيق المسبق مع القيادات التنفيذية للخروج برؤية شاملة والاتفاق على رؤى تخرج للنور تليق بتاريخ الشراكة بين البنك ومحافظة الأقصر، ووضع قواعد للتحرك على أسس مصرفية تتمثل في ميكنة المدفوعات والمحصلات والتعامل التام بالبطاقات المدفوعة وكذا ميكنة مدفوعات طلاب جامعة الأقصر.

ومن جانبه، أكد سكرتير عام محافظة الأقصر أن التعاون بين محافظة الأقصر والبنك الأهلى ليس وليد اللحظة وإنما يمتد لسنوات طويلة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على نحو متزايد، على تعزيز الشمول المالي لضمان توافر الخدمات لجميع الأفراد، مؤكدا على ربط الشمول المالي بالنمو الاقتصادي، وأثنى على الدور الهام للبنك الأهلي في تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكل أشكالها.

ومفهوم الشمول المالي؛ هو إتاحة الخدمـات الماليـة لمختلـف فئات المجتمع سـواء كانـت مؤسسـات أم أفـراد، والعمــل علــى تمكيــن فئــات المجتمــع مــن اسـتخدام تلــك الخدمــات من خلال تقديــم الخدمــات الماليــة بجــودة مناسبة وبأســعار معقولة وذلك من خلال القنوات المالية الرسمية.