تحليق 45 رحلة بالون طائر على متنها 1300 سائح غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حلقت فى سماء غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية حيث خرجت 45 رحلة أقلت على متنها أكثر من 1300 سائح من حول العالم، وسط حالة من البهجة والسعادة بين الأفواج السياحية الذين يتوافدون على رحلات البالون بصورة يومية مع تحسن حالة الطقس فى تلك الأيام.

وفى هذا الصدد، يقول أحمد الطيب ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، إنه شهد أرض مطار البالون الطائر اليوم الجمعة، حالة من الإقبال الجيدة من الأفواج السياحية على رحلات البالون الطائر حيث حلقت اليوم 45 رحلة بالون أقلت على متنها حوالى 1300 سائح.

ويضيف أحمد الطيب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم الشركات دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، موضحاً أن الرحلات تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، مؤكداً على أنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة في مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.



تحليق 45 رحلة بالون طائر على متنها 133 سائح



خروج 45 رحلة بالون طائر على متنها 133 سائح بالأقصر



رحلات البالون بسماء الأقصر









