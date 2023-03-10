سقوط عاطل بحوزته كيلو حشيش وهيروين قبل ترويجها بقليوب والنيابة تأمر بحبسه

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، سبق اتهامه بقضيتين "مخدرات وسلاح"، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة قليوب، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط "ه ط م"، 32 سنة، عاطل، سبق اتهامه بقضيتي "مخدرات وسلاح"، مقيم 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبحوزته ما يزيد عن كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.