تمريض المنوفية تنفذ خطة ندوات متكاملة لخدمة المجتمع.. اعرف التفاصيل

المنوفية - محمود شاكر

أكدت الدكتورة آمال شحاتة عميد كلية التمريض بجامعة المنوفية، أن كلية التمريض بجامعة المنوفية نفذت خطة تثقيفية متميزة من خلال العديد من الندوات تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى إطار التطوير والنهوض بالخدمات المقدمة من الكلية والاندماج مع المجتمع.

وأضافت شحاتة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الكلية عقدت العديد من الندوات التى تناولت موضوعات متفرقة فى إطار الدور الخدمى، وشهدت الندوات العديد من الموضوعات ضمت " فيروس كورونا المستجد ولأطعمة التى تحفز الجهاز المناعى، الوقاية من فيروس كورونا المستجد، كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، كيفية ادخال البيانات باستخدام أحدث إصدارات البرنامج الإحصائى spss.

وتابعت عميد كلية التمريض أنه تم تنفيذ ندوات أخرى بعنوان " الاحتياطات الاحترازية لمكافحة العدوى، التأثيرات النفسية والاجتماعية لفيروس كورونا، دور الفرد فى التحكم فى انتشار العدوى، المناعة الدينية والطبية لمتعافى فيروس كورونا، الآثار النفسية والاجتماعية لمتعافى فيروس كورونا، كيفية الوقاية من فيروس كورونا، فيروس كورونا بين العلاج والوقاية، الأطعمة التى تحفز الجهاز المناعى، الإعداد قيادات شبابية للوقاية من الإدمان، كورونا واللقاح، السمنة وتطورات العصر.

وأضافت الدكتورة سناء سعفان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن عدد المستفيدين من تلك الندوات يتزايد بشكل كبير من خلال الانخراط بالمجتمع والتواصل معه بكل الطرق الممكنة فى سبيل النهوض بالمجتمع والتطوير الكامل له.

وتابعت سعفان أنه تم تنظيم ندوات عن " كورونا والوقاية، اسعافات اولية، الانعاش القلبى والرئوى، العنف ضد المرأة، توعية للفحص الذاتى للفحص الثدى، الرضاعة الطبيعة أهميتها على الأم والطفل، دور المرآة فى المجتمع، جدرى القرود، الوقاية من الإدمان والايدز، انتصارات أكتوبر وفضل الشهادة، التوعية الطلاب عن أنشطة أسرة خدمة المجتمع، أثر التغيرات المناخية على الصحة والمجتمع، الإنعاش القلبى الرئوى والنواحى التمريضية بجناح العمليات وسياسة العمل بوحدة التعقيم.



الدكتورة أمال شحاته عميد كلية التمريض جامعة المنوفية



فاعليات كلية التمريض بجامعة المنوفية (1)



فاعليات كلية التمريض بجامعة المنوفية (2)



