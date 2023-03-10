بوتين يهنئ شى جين بينج بإعادة انتخابه رئيسا للصين لولاية ثالثة

هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، نظيره الرئيس الصينى شى جين بينج بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للصين، وذلك وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".
وكان البرلمان الصينى قد صوت بالإجماع، في الدورة الحالية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، على انتخاب الرئيس شي جين بينج لولاية ثالثة، ليصبح أول رئيس صيني ينتخب للمرة الثالثة لولاية مدتها 5 سنوات.
وانتخب البرلمان الصينى "مؤتمر الشعب الوطنى" اليوم الجمعة "شى جين بينج" رئيسا للبلاد لولاية ثالثة غير مسبوقة مدتها خمسة أعوام.
وصوت نحو 3 آلاف عضو من أعضاء البرلمان بالإجماع في قاعة الشعب الكبرى على أن يكون شي رئيسا في انتخابات لم يكن فيها أي مرشح آخر.. كما حصل شي البالغ من العمر 69 عاما على إجماع الأصوات لولاية ثالثة كرئيس للجنة العسكرية المركزية في البلاد.
وجاء هذا بعدما تم إجراء تغيير في الدستور عام 2018 ألغي فيه القيود المفروضة على فترة ولاية الرئيس.
كما انتخب نواب البرلمان الصيني، اليوم الجمعة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فى جمهورية الصين الشعبية، هان تشنغ، نائبا لرئيس جمهورية الصين الشعبية، وفقا لنتائج التصويت.
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