بوتين يهنئ شى جين بينج بإعادة انتخابه رئيسا للصين لولاية ثالثة

وصوت نحو 3 آلاف عضو من أعضاء البرلمان بالإجماع في قاعة الشعب الكبرى على أن يكون شي رئيسا في انتخابات لم يكن فيها أي مرشح آخر.. كما حصل شي البالغ من العمر 69 عاما على إجماع الأصوات لولاية ثالثة كرئيس للجنة العسكرية المركزية في البلاد.

وجاء هذا بعدما تم إجراء تغيير في الدستور عام 2018 ألغي فيه القيود المفروضة على فترة ولاية الرئيس.

كما انتخب نواب البرلمان الصيني، اليوم الجمعة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فى جمهورية الصين الشعبية، هان تشنغ، نائبا لرئيس جمهورية الصين الشعبية، وفقا لنتائج التصويت.