اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الصيني: نيجيريا شريك استراتيجي مهم لنا في أفريقيا

السبت، 04 مارس 2023 03:26 م
الرئيس الصيني: نيجيريا شريك استراتيجي مهم لنا في أفريقيا الرئيس الصيني شين جين بينج
أ ش أ

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، إن نيجيريا شريك استراتيجي مهم للصين في إفريقيا، منوها بأن تنمية العلاقات الثنائية تمتعت بزخم كبير في السنوات الأخيرة مع تعاون عملي في مختلف المجالات أسفر عن نتائج مثمرة.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها الرئيس شي إلى بولا تينوبو بمناسبة انتخابه رئيسا لنيجيريا، حيث أشار الرئيس الصيني إلى أن البلدين يدعمان بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية وشواغلهما الرئيسية، ونسقا بشكل وثيق الشؤون الدولية والإقليمية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأعرب شي عن تقديره الكبير لتنمية العلاقات بين الصين ونيجيريا، وعن استعداده للعمل مع الرئيس تينوبو للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق جديدة.

 


الرئيس الصيني

نيجيريا

إفريقيا

الصين



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