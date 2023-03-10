انقلاب حمولة أسمنت من سيارة بنزلة كوبرى تحيا مصر بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تعرضت سيارة نقل محملة بالأسمنت إلى انقلاب حمولتها بنزلة كوبرى تحيا مصر على طريق الإسماعيلية بورسعيد بالقرب من محطة اولاد طايع بالإسماعيلية دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بانقلاب حمولة أسمنت على نزلة كوبرى تحيا مصر على طريق الإسماعيلية بورسعيد أمام محطة أولاد طايع بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية وضباط المرور إلى مكان الحادث، كما انتقلت الأجهزة التنفيذية ومعدات مجلس المدينة، ونجحوا فى فتح الكوبرى ورفع الأسمنت من على الطريق ونزلة الكوبرى دون خسائر بشرية.