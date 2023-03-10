وأفاد بيان لمجلس النواب المغربي بأن المباحثات تركزت حول عدد من القضايا المرتبطة بحقوق النساء في المغرب.

وأبرز محمد فضيلي، المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية على جميع الأصعدة، مشيرا إلى القوانين التعديلية التي أقرها مجلس النواب المغربي خاصة القانونين المتعلقين بالتكافل العائلي وبالجنسية.

كما أشار إلى انطلاق النقاش العام لتثمين تطبيق القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وكذا قانون مدونة الأسرة، حيث قدم بعض الإحصائيات والمعطيات حول تعليم الفتيات وممارسة العنف ضد النساء بالمغرب.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بالبوندستاج الألماني أن زيارتها للمغرب تهدف إلى الاطلاع على التطور الذي حققه المغرب في جميع المجالات لاسيما في مجال حقوق النساء.

وعبرت ريناتا ألت عن إرادة بلادها في تقوية أواصر الصداقة والتعاون مع المغرب، مبرزة أهمية مشاركة الفتيات والنساء في التأهيل والتعليم لدخول سوق العمل والمساهمة في تنمية الاقتصاد المغربي.