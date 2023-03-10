السيطرة على حريق داخل أحد المخازن بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بإندلاع حريق هائل داخل مخزن خرده وبلاستيك ملك "يحي-ش" ويقع علي مساحة 320 متر مربع بالطريق الرابط بين قريتي نزلة النخل ومنسافيس التابعتين للوحدة المحلية بأبيوها في شمال مدينة أبوقرقاص.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، أفادت نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي بماكينة كبس البلاستيك الكهربائية، مما أسفر عن احتراق معظم محتويات المخزن، دون إصابات بشرية.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاروة، بمساعدة الأهالي، وبالفحص تبين أن الخسائر المادية الأولية انحصرت في احتراق ماكينة كبس البلاستيك وبعض الخامات التي تستخدم في تشكيل البلاستيك، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.