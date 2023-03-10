مصرع شخص وإصابة آخرين فى انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه وأصيب شقيقه وشقيقته، فى انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربى شمال مركز ملوي محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم 4737 ص ج ر ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي، في شمال مركز ملوي بجنوب المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي للسيارة الملاكي مما أسفر عن مصرع محمد توني محمد 42 عاما، موظف، وإصابة شقيقه محمود 35 عاما، وشقيقته أمل 48 عاما، وجميعهم يقيمون في محافظة أسوان بجنوب الصعيد.

تم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارة الملاكي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.