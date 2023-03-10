اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 مارس 2023 09:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تلغى بعض الرحلات الجوية من وإلى فرنسا

الجمعة، 10 مارس 2023 08:00 ص
الجزائر تلغى بعض الرحلات الجوية من وإلى فرنسا إضراب مطار - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان الخميس، عن إلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى فرنسا عقب إشعار الإضراب الذي نقلته نقابات المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية.

وجاء في بيان الشركة أن الإلغاء جاء بعد إشعار الإضراب من طرف الوظيف العمومي، التي نقلتها نقابات المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية لكل من يوم 9 و 10 و11 مارس 2023. 

ودعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المسافرين المتأثرين بهذه الإلغاءات للاتصال بوكالة الخطوط الجوية الجزائرية أو التواصل بمراكز الاتصال.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات حاشدة، بحيث خرج طلاب الثانويات والجامعات احتجاجا على تبنّي مجلس الشيوخ الفرنسي زيادة سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.


طائره

اضراب فرنسا

مطارات فرنسا

الجزائر

اخبار الجزائر

اخبار فرنسا

طيران مدنى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة