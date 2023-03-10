وتم تطويق المنطقة بالقرب من أرض المعارض على مساحة كبيرة. والقوات الخاصة في طريقها إلى الموقع.
يذكرأن، أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة، مقتل 8 أشخاص وإصابة عدة أشخاص آخرين - بعضهم بجروح خطيرة - جراء إطلاق النار وقع فى كنيسة بمدينة هامبورج بشمال البلاد، مرجحة أن يكون الجانى من بين القتلى.
وأوضحت الشرطة الألمانية - وفقا لما ذكرته شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - أنها تعتقد بوجود منفذ واحد لحادث إطلاق النار، وقد يكون هو الشخص الذي عثر عليه قتيلا في المبنى.
فيما لم يتم الإعلان بعد عن الدافع المحتمل وراء إطلاق النار الذي وقع مساء أمس الخميس، فى ثانى أكبر مدينة ألمانية والذي وصفه المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه "عمل عنف وحشي".
وكتب شولتز في تغريدة أن "عدداً من أفراد طائفة شهود يهوه سقطوا ضحايا عمل عنف وحشي الليلة الماضية"، مضيفاً: "أفكاري معهم ومع أحبائهم"، حسبما نقلت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
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