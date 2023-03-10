كتب محمد جمال

قالت وسائل إعلام ألمانية، مساء الجمعة، إن الشرطة تجرى عملية أمنية لتحرير رهائن يحتجزهم شخص في مدينة كارلسروه، وتقوم الشرطة بعملية واسعة النطاق بسبب احتجاز رهائن، وفق صحيفة بيلد الألمانية، وقال متحدث باسم الشرطة، مساء الجمعة، إن العملية الأمنية لا تزال مستمرة، ووفق صحيفة بيلد، تم أخذ رهينة أو أكثر داخل صيدلية، وقد طلب المحتجز فدية مليون يورو لتحرير الرهائن.

وتم تطويق المنطقة بالقرب من أرض المعارض على مساحة كبيرة. والقوات الخاصة في طريقها إلى الموقع.

يذكرأن، أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة، مقتل 8 أشخاص وإصابة عدة أشخاص آخرين - بعضهم بجروح خطيرة - جراء إطلاق النار وقع فى كنيسة بمدينة هامبورج بشمال البلاد، مرجحة أن يكون الجانى من بين القتلى.

وأوضحت الشرطة الألمانية - وفقا لما ذكرته شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - أنها تعتقد بوجود منفذ واحد لحادث إطلاق النار، وقد يكون هو الشخص الذي عثر عليه قتيلا في المبنى. فيما لم يتم الإعلان بعد عن الدافع المحتمل وراء إطلاق النار الذي وقع مساء أمس الخميس، فى ثانى أكبر مدينة ألمانية والذي وصفه المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه "عمل عنف وحشي".

وكتب شولتز في تغريدة أن "عدداً من أفراد طائفة شهود يهوه سقطوا ضحايا عمل عنف وحشي الليلة الماضية"، مضيفاً: "أفكاري معهم ومع أحبائهم"، حسبما نقلت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.