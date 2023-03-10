شولتز: حادث إطلاق النار في هامبورج "عنف وحشي"

فاطمة شوقى

وصف المستشار الألمانى أولاف شولتز حادث إطلاق النار داخل مركز لشهود يهوه في مدينة هامبورج شمال ألماني بـ"العمل الوحشي".

وكتب شولتز في تغريدة أن "عدداً من أفراد طائفة شهود يهوه سقطوا ضحايا عمل عنف وحشي الليلة الماضية"، مضيفاً: "أفكاري معهم ومع أحبائهم"، حسبما نقلت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأودى الحادث بحياة 7 أشخاص على الأقل وتسبب بإصابة آخرين. ورجّحت الشرطة أن يكون مُطلق النار من بين القتلى الذين سقطوا في الموقع.

وفى وقت سابق ألقت الشرطة الألمانية القبض على شخص يُعتقد في تورطه في سلسلة جرائم قتل استهدفت نساء مسنات في جنوب ألمانيا.

وعلى الرغم من أن الشرطة الألمانية كانت قد أغلقت هذه القضية في خريف عام 2021، إلا أنها أعادت فتح ملف القضية بعد وقوع حوادث مشابهة لنساء مسنات في المنطقة ذاتها، وقعت كلها في أيام "أربعاء".

بدوره، أفاد مصدر شرطي بأن تكرار عمليات القتل كانت تحدث في منطقة ريفية، مؤكدا أن الضحايا كن دائما من النساء المسنات وأن الحوادث وقعت كلها في أيام الأربعاء.

ووفقا للشرطة الألمانية فإن المشتبه به هو مواطن صربي يعيش في ألمانيا مع زوجته وطفليه.