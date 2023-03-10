إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي القاهرة- أسيوط، أمام قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة في شمال محافظة المنيا، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة ومحاولة التخطي الخاطئ.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من فرغة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ملاكي بأخري بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية برطباط بمركز مغاغة.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص رجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة ومحاولة التخطي الخاطئ، مما أسفر عن إصابة كل من: كريمة مصطفي 58 عاما، هبة الله محمد 35 عاما، ملك عزت أحمد 10 سنوات، شقيقتها مريم 8 سنوات، وجميعهن يقمن في محافظة القاهرة، وشحاتة متولي هدهود 57 عاما، مقيم بمحافظة كفر الشيخ.

تم نقل المصابين إلي مستشفي مغاغة المركزي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه كسور وأرتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.