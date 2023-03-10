اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجة نارية بميكروباص فى الغربية

الجمعة، 10 مارس 2023 06:48 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجة نارية بميكروباص فى الغربية اسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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شهد طريق كفر الزيات كفور بلشاي بمحافظة الغربية، إصابة 3 أشخاص باصابات متفرقة في حادث تصادم دراجة نارية بميكروباص، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات الإسعاف بالغربية بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق كفر الزيات كفور بلشاي، وانتقلت سيارتي اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم ميكروباص بدراجة نارية، بالقرب من نادي التطبيقين، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص باصابات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام، لتلقي العلاج اللازم.
 
 
 

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اخبار الحوادث

قريه كفور بلشاي



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