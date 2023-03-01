وكيل "تعليم الغربية" يشهد مهرجان العروض الرياضية بإدارة قطور التعليمية

الغربية محمد طارق

فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية. شهد اليوم الأربعاء، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية و التعليم بالغربية ، فعاليات مهرجان العروض الرياضية، الذى تنظمه الإدارة التعليمية بقطور، والمقام بمدرسة قطور الثانوية المشتركة، وذلك

وشهد الفعاليات محمد الهمشرى، رئيس مجلس الأمناء بالمديرية، ومحمد حسين مدير عام إدارة قطور، وشبل حسين نقيب المعلمين بالإدارة، ومحمد نصار وكيل الإدارة، لجنة التحكيم والتقييم من المديرية برئاسة أيمن هنداوى، موجه عام التربية الرياضية، ولفيف من القيادات التعليمية بالإدارة.

بدأت الفعاليات بطابور العرض، والسلام الوطني، والقرآن الكريم، ثم قدمت مدرسة يوسف الفرت الرسمية للغات، عرضاً رياضيا بعنوان "تعالوا نحلم"، وقدمت مدرسة ليدرو الخاصة عرضاً رياضيا بعنوان "مصر أم الدنيا"، وقدمت مدرسة الشهيد مجدى شعبان للتعليم الأساسي عرضاً رياضياً بعنوان "الملحمة".

وخلال كلمته، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة، ومدير إدارة الخدمات، وتوجيه التربية الرياضية، والمدارس المشاركة في المهرجان، على العروض المتميزة، والتنظيم الجيد، متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح، ومزيداً من الإنجازات.