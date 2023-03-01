مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى مشاجرة بحى الصوفى بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين فى مشاجرة نشبت بين بعض الأشخاص بمنطقة الساكت بحي الصوفي، بمحافظة الفيوم ، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وشهد حى الصوفى بمدينة الفيوم مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وتمكنت من فض المشاجرة وتبين مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.