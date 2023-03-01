اليوم السابع
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مصادر بقطاع الأعمال: البدء بتغييرات رؤساء الشركات القابضة‬ كمرحلة أولى

الأربعاء، 01 مارس 2023 05:00 ص
مصادر بقطاع الأعمال: البدء بتغييرات رؤساء الشركات القابضة‬ كمرحلة أولى وزارة قطاع الاعمال
كتب عبد الحليم سالم

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كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام ، إنه من المتوقع البدء بحركة تغييرات شاملة للشركات القابضة ، لا سيما بعد انعقاد الجمعيات العمومية لتلك الشركات وتفويض الجمعيات العامة للوزير المختص ؛بإعادة تشكيل مجالس الادارات ، خاصة أن العديد من مجالس الشركات تمارس عملها حاليا بصورة غير قانونية لعدم اكتمال نصابها .
 
أضافت المصادر ل" اليوم السابع " إن مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية ينقصه عضوان، ويمارس عمله بدونهما منذ عدة أشهر ، مما يستلزم سرعة إعادة تشكيل مجلس الادارة ، خاصة بعد انعقاد الجمعية العامة للشركة أمس دون إعلان الوزير المختص عن التغييرات المتوقعة في مجلس الإدارة ؛لضمان قانونية القرارات الصادرة عنه ، ولا سيما فى ظل وجود شركات خاسرة تابعة معرضة للتصفية او الدمج ،أو ضخ استثمارات جديدة فيها ؛للحفاظ على العمال .
 
وأشارت إنه منذ صدور قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية ، مطلع فبراير الماضى ، ما يزال التشكيل الجديد لم يعلن حتى الآن ، رغم تفويض الجمعية العامة للوزير المختص ؛بإعادة التشكيل ، لافتة إن إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات القابضة ، سيتبعه استكمال تشكيلات الشركات التابعة .
 
يشار  إنه تم تعيين عدد من رؤساء الشركات والأعضاء المنتدبين لها خلال الفترة الماضية خلال انعقاد الجمعيات العمومية لها .

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