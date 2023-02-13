الصناعات الهندسية: طرح 32 شركة فى البورصة ينشط الاقتصاد الوطنى ويدعم الصناعة

كتب عبد الحليم سالم

أكد المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، إن طرح الحكومة لـ 32 شركة في البورصة ولمستثمر استراتيجي يساهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد الوطنى خلال الفترة الحالية.

وقال الفقى، أن الطرح في البورصة يساهم بشكل كبير في ضخ استثمارات في الشركات ؛مما يساهم في تطويرها وتحديثها وزيادة خطوط إنتاجها ،وبالتالي تعظيم الموارد ؛بما ينعكس بصورة إيجابية على العاملين بالشركات وعلى توفير العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات للخارج من تلك الشركات ، لا سيما الشركات الصناعية مثل النصر للتعدين والسبائك الحديدية وسيناء للمنجنيز وحلوان للأسمدة وباكين وغيرها من الشركات المطروحة المتميزة في مجالاتها.

وأوضح خالد الفقى، من المهم التأكيد على دور العمال في الارتقاء بتلك الشركات مستقبلا والحرص على التدريب المستمر لهم وتأهيلهم وتفعيل دورهم في زيادة الإنتاج في مختلف المصانع .

وتشمل قائمة الشركات التي سيتم طرحها لأول مرة بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي:

بنك القاهرة

المصرف المتحد

البنك العربي الأفريقي الدولي

شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (إم تي إس)

النصر للإسكان والتعمير

المعادي للتنمية والتعمير

شركة المستقبل للتنمية العمرانية

مصر لأعمال الأسمنت المسلح

شركة حلون للأسمدة

الشركة الوطنية للمنتجات البترولية

الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين

النصر للتعدين

شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيديكو)

شركة الحفر للبترول

شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)

سيناء للمنجنيز

المصرية للسبائك الحديدية

الرباط لأنوار السفن

بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع

دمياط لتداول الحاويات والبضائع

شركة الصالحية للاستثمار والتنمية

الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام

شركة مصر لتأمينات الحياة

مصر للتأمين

محطة توليد الرياح بجبل الزيت

محطة توليد الرياح بالزعفرانة

محطة بني سويف لتوليد الكهرباء

صافي لتعبئة المياه

تنمية الصناعات الكيماوية – سيد

شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)

الأمل الشريف للبلاستيك

مصر للمستحضرات الطبية