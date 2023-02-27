وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير زامبيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادى

كتب عبد الحليم سالم

استقبل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، اللواء توبولي لوبايا سفير زامبيا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

أكد المهندس عصمت أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وأن لدينا شركات متواجدة من خلال مشروعات في العديد من الدول الأفريقية خاصة في مجال التطوير العقاري والتشييد والبناء، مشيرًا إلى عمق العلاقات التي تربط بين مصر وزامبيا، وأهمية العمل على تعزيز أطر التعاون الثنائي، لاسيما على المستوى الاقتصادي والتجاري، في ظل الدور الفاعل للدولة المصرية في كافة التجمعات الأفريقية.

ومن ناحيته، أعرب السفير الزامبي عن حرص بلاده على تعميق وتعزيز التعاون مع مصر في العديد من المجالات، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة وواعدة لزيادة التعاون الثنائي بين البلدين.