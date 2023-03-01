مشروعات تنموية واقتصادية تغير وجه المنيا.. تعرف على المحافظة بالأرقام

المنيا-حسن عبد الغفار

طفرة كبيرة تحققها مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا، والتى تمتد جنوبا وشمالا، مشروعات متنوعة تشمل كل نواحى البنية التحتية من رصف طرق وتعليم وصحة وصرف صحى ومحطات مياه، وغاز طبيعى، إلى مراكز الشباب.

ونستعرض فيما يلى أبرز المعلومات عن محافظة المنيا:

تبلغ مساحة المنيا الكلية 32.3 ألف كيلومتر، وتنقسم المحافظة إلى 9 مراكز و9 مدن، وتضم 61 وحدة قروية تتبعها 300 قرية، ويبلغ إجمالى عدد سكان المحافظة نحو6.1 مليون نسمة، كما يبلغ معدل الزيادة الطبيعية للمحافظة 20.4 لكل ألف نسمة.

تشتهر محافظة المنيا بأنها عروس الصعيد وتعد من المحافظات الزراعية، ومن أهم المحاصيل الزراعية بالمحافظة القطن، القمح، والبصل، وقصب السكر، وقد خطت المنيا خطوات جادة فى مجال الصناعة من خلال صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة الصناعية بالمطاهرة القبلية شرق النيل، ومجمع للصناعات الصغيرة ومركز خدمة رئيسية وفرعية، وقد روعى تخطيطها للحفاظ على البيئة، كما تشتهر محافظة المنيا، بالعديد من المناطق الأثرية والسياحية مثل الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية.

وتبلغ المساحة المأهولة بالسكان من إجمالى مساحة المحافظة 7.5 وذلك فى عام 2020/2021. وبالنسبة للتوزيع النسبى للسكان 19.1 سكان الحضرعام 2021، يبلغ عدد سكان المحافظة 6.1 مليون نسمة فى 2021، وتبلغ نسبة الإناث بالمحافظة 48.5%، وبلغ معدل الزيادة الطبيعية 20.4 لكل ألف نسمة عام 2021.

ومن ناحية أخرى، مدينة المنيا الجديدة التى تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 1986 وبدأ العمل بها فعليًا سنة 1991.