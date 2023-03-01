زراعة أشجار مثمرة ببني حرام بمركز ديرمواس ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

تواصل الوحدات المحلية، بمحافظة المنيا جهودها فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز فى تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم فى توفير رئة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جانبه، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، مجهودات الوحدة المحلية بقرية بنى حرام بزراعة عدد من الشتلات الزينة والمثمرة بالتعاون مع المصالح الحكومية والمدارس.

كما أكد رئيس المركز على استمرار العمل بالزراعة ومتابعة الرى لجميع الأشجار من الوحدات المحلية والأحياء بالمركز وتكثيف حملات التشجير والمتابعة والرقابة من قبل شئون البيئة.

كما تواصل الوحدات المحلية، جهودها فى رصف واعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، باستكمال خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية، والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإنجاز أعمال الرصف للطرق المدرجة ضمن الخطة الموحدة للعام المالى 2022 /2023 بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

وتابع سعيد محمد رئيس مركز ومدينة مطاى بدء أعمال الرصف لشارع المدارس من بداية حى شمال وحتى سنترال مطاى بحى شمال المدينة وتفرعاته، وذلك فى إطار تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة، مؤكدا ً على الرفع والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف، والإسراع فى إنجاز الأعمال مع الالتزام بالمواصفات الفنية لأعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة لعودة الحركة المرورية لطبيعتها وتيسيراً على المواطنين.