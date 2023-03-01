محافظ كفر الشيخ يهنئ الفريق الفائز بالمركز الأول فى مسابقة أوائل الطلبة بالثانوية العامة

كفر الشيخ – محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، فريق أوائل الطلبة للشهادة الثانوية العامة، لفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية العامة التي ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، موجها الشكر لأولياء أمور الطلاب ، ولمحمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ولهيئة التدريس والمشرفين.

جاء ذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، و محمد عبدالله، وكيل الوزارة و الرائد العام لاتحاد طلاب كفرالشيخ، وكيل الوزارة، وتحت إشراف محمد الدفراوي ،الموجه العام، و حموده يونس، موجه عام الاتحادات الطلابية.

وتشكل الفريق من أفضل العناصر على مستوى المحافظة من الطلاب الاتي اسماؤهم الشعبة علمي علوم، الطالب محمد وجيه قاسم، إدارة الرياض التعليمية، والطالبة هيا البيلي عبدالرؤف، إدارة بيلا التعليمية، و شعبة الرياضيات كل من الطالب محمود خميس لويزو، إدارة برج البرلس، والطالب عمر محمد محمود، إدارة برج البرلس، والشعبة الأدبية الطالبة اسماء سلام السيد، ادارة شرق كفرالشيخ، والطالبة نور محمد الخير، إدارة مطوبس التعليمية.

يذكر أن الفريق خاض المسابقة على مستوى المديرية وفاز بالمركز الأول على مستوى القطاع الثاني وحقق اليوم إنجازه الغير مسبوق كل التمنيات لأبنائنا الطلاب.