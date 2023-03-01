محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال إنشاء مستشفى مطوبس بتكلفة تتجاوز مليار جنيه.. صور

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع الأعمال الجارية لإنشاء مستشفى مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ونسب التنفيذ، مؤكداً أنه تم استلام الموقع في 16 نوفمبر 2022، ونسبة تنفيذ إنشاء المستشفى 17%، بإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، بتكلفة تتجاوز مليار جنيه، على مساحة 12 ألف متر، لخدمة أهالي مركز ومدينة مطوبس، والمراكز المجاورة، طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القيادة السياسية، تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثله مثل بقية القطاعات، مؤكداً أنه تم إنشاء العديد من المستشفيات وتطوير عدد آخر بمراكز ومدن المحافظة، ومنها إنشاء مستشفى بلطيم النموذجي، وقلين التخصصي، وسيدي غازي المركزي، ومستشفى البرلس المركزي، إضافة لمستشفى بيلا، إضافة للأعمال الإنشائية بمستشفى الرياض المركزي، وتشغيل مستشفى الحميات بمطوبس، وأعمال التطوير التي تشهدها الوحدات الصحية بمطوبس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من إنشاء مركز الأورام بمدينة كفر الشيخ،ولم يتبق إلا توريد الاجهزة والتي وصلت ل 65%، اضافة لأعمال التطوير التي يشهدها مستشفى الصدر والحميات، وافتتاح مبنى الدرجة والعنايات بمستشفى كفر الشيخ العام، إضافة لمد المستشفيات بالعديد من الأجهزة الطبية، إضافة ما تشهده جامعة كفر الشيخ من منظومة طبية متميزة، وما يقدمه مستشفى الجامعة من خدمات طبية متميزة، وجاري الانتهاء من مستشفى الطوارئ بالجامعة.