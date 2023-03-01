محافظ الإسكندرية يُطلق مشروع تطوير ميدان المساجد بمنطقة أبو العباس بـ271 مليون جنيه

الإسكندرية جاكلين منير

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الأربعاء ، إشارة البدء في مشروع تطوير ميدان المساجد بمنطقة أبو العباس بنطاق حى الجمرك، بتكلفة مقترحة نحو 271 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 24 شهرً، وذلك تفعيلاً لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندريةلرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين المتميزة فى المحافظة.

وقال اللواء محمد الشريف، أن مشروع تطوير ساحة المرسى أبو العباس (ميدان المساجد) يأتي في ضوء استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية وتماشيًا مع التوجيهات العامة للدولة وسياستها بالاهتمام بالعناصر ذات القيمة التاريخية المتميزة، والتي منها "ميدان المساجد" الواقع فى نطاق حى الجمرك أقدم أحياء المحافظة، والتى سيكون لها عائد على الاقتصاد القومى البيئى، وكذلك تطوير مستوى ومفهوم السياحة الداخلية.

وأوضح المحافظ أن ميدان المساجد لم يتم تطويره منذ عام 1943م، مشيرًا إلى أنه يتم الآن تطوير شامل وكامل للميدان تنسيقاً مع وزارة الأوقاف والجهات المعنية.

وأضاف المحافظ أن التطوير يشمل تطوير الساحة العلوية، وساحة المقامات، وحديقة ميدان المرسى أبو العباس، ومسجد الأباصيرى، بالإضافة إلى ترميم الجراج الأرضى نظرًا لتصدع السقف والحوائط الذي نتج عن تسرب المياه الجوفية وكذلك تهالك شبكة الصرف الصحى مما أدى لإنهيار أرضية المحلات.

وطمأن المحافظ المواطنين بأن المسجد سيظل مفتوح خلال أعمال مشروع التطوير، مضيفًا أننا حرصنا على توفير أماكن للمترددين على المسجد أثناء الليالي والاحتفالات التي تقيمها الطرق الصوفية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

من جانبها، أوضحت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، أننا استغرقنا فترة عام كامل لعمل الدراسات الشاملة قبل البدء في مشروع تطوير الميدان، مع الحرص على القيمة الدينية والتراثية والاجتماعية للميدان، وإبراز كل مقومات المتواجدة فيه، مشيرة إلى أن المكتب الاستشاري عمل على كذا تصور ورؤية حتى تم الوصول إلى رؤية موحدة تحقق للمواطن الروح الدينية والاجتماعية والتراثية الموجودة في الميدان.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، والمهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك، والنائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ عن الدائرة، واستشارى المشروع، وجميع الجهات المعنية.