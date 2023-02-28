محافظ الإسكندرية: إعادة الشىء لأصله فى 15 شارعا بـ5 أحياء

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بسرعة تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله عقب إنتهاء شركات المرافق من أعمالها، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشددا على ضرورة الإسراع في أعمال إعادة الشئ لأصله في المناطق الأشد احتياجا والتى تكررت منها شكاوي المواطنين.

هذا وأكد المحافظ، بأنه استجابة لمطالب أهالي أحياء منتزه أول وثان ووسط وشرق والعجمي، فيما يختص بإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من المشروعات التي تقوم بها شركات المرافق؛ فقد تم خلال الشهر الماضي إعادة الشيء لأصله في 15 شارع في الأحياء الـ 5 التي كثرت منها شكاوي المواطنين، كما وجه الشريف مديرية الطرق بإعداد خطة زمنية لشركات المرافق لسرعة الانتهاء من إعادة الشئ لأصله في الشوارع.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، أكدت المهندسة أمل محمود، أنه تم الإنتهاء من أعمال إعادة الشئ لأصله في 3 شوارع بحي منتزه أول وهي (شارع البصل بالفلكي- وشارع جلال حمادة من خالد بن الوليد- شارع أرض نوفل من أديب معقد)، كما تم إعادة الشيء لأصله في 4 شوارع بحي منتزه ثان (شارع الكوبانية- شارع النبوي المهندس- وشارع 30 من النبوي المهندس- وشارع مدرسة حسين طه بمساكن ضباط طوسون).

كما أشارت مدير مديرية الطرق أنه في حي شرق تم إعادة الشيء لأصله في 3 شوارع هي (شارع محمد أمين شهيب- شارع صالح باشا- عدلي يكن)، أما في حي وسط تم إعادة الشيء لأصله والانتهاء من تركيب الأرصفة في 3 شوارع هي ( شارع شمبليون- قناة السويس بجوار كلية الآداب- شارع أحمد اسماعيل) وعن حي العجمي أوضحت محمود بأنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في شارعين هم (شارع عبد الفتاح الطلخاوي - شارع عبيد الطلخاوي الهايبر).