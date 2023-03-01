محافظ أسوان يقرر تحمل نفقة علاج طفل مصاب بلين عظام.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

فى لفتة إنسانية، استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الطفل عبد الله محمود 12 سنة ، والذى يعانى من شلل ولين عظام فى الأطراف ، وأيضاً مرض الفشل الكلوى، وذلك بحضور والده، والذى يعمل سائقاً فى هيئة العون الغذائى.

وبعد اطلاعه على تفاصيل الحالة، قرر اللواء أشرف عطية تحمل المحافظة لنفقة علاجه بالقاهرة من خلال عرضه على أحد الأطباء الإستشاريين المتخصصين لوضع برنامج علاجى متكامل يشمل العلاج الطبيعى لتمكينه من الحركة بشكل أفضل، موجهاً إلى قيام مبادرة "الناس لبعضهم" بتخصيص كرسى كهربائى متحرك لتسهيل الحركة للطفل عبد الله، بجانب صرف مبلغ 5 ألاف جنيه كإعانة عاجلة لأسرته لمساعدتها فى مصاريف السفر والتنقل نظراً لظروفهم المعيشية.

وأجرى محافظ أسوان، حواراً أبوياً مع عبد الله حيث أهدى له ورقة مالية عليها توقيع المحافظ، مع إهداؤه ميدالية ودبوس النادى الأهلى بعدما أعرب عن فرحته بلقاء لاعبى الفريق الأحمر عقب مباراة أسوان فى الدورى الأسبوع الماضى.

ومن جانبه، وجه والد الطفل عبد الله شكره الجزيل لمحافظ أسوان على هذه الرعاية والاهتمام به فور سماعه بحالة نجله، والتى بدأت منذ عامين عندما كان فى الصف الرابع الدراسى لمعاناته من مرض لين العظام ونقص الكالسيوم، والذى أدى إلى عدم قدرته على الحركة بشكل كامل، بجانب تعرضه لمرض الفشل الكلوى، لافتاً إلى أنه فؤجئ باستجابة المحافظ لمقابلة عبد الله وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة ، فضلاً عن عرضه على أكبر الأطباء الإستشاريين للإسراع بعلاجه.